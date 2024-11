Instituto promove 1ª Corrida e Caminhada pela Inclusão no DF em 8 de dezembro Evento faz alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência; inscrições custam a partir de R$ 54 Brasília|Do R7, em Brasília 24/10/2024 - 17h37 (Atualizado em 24/10/2024 - 17h37 ) twitter

Corrida terá largada na Esplanada dos Ministérios Divulgação/Instituto Olga

Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Brasília recebe a 1ª Corrida e Caminhada pela Inclusão, organizada pelo Instituto Olga DF, no dia 8 de dezembro. O evento será dividido em dois trajetos, um de 6km e outro de 10km. A largada está prevista para às 7h na Esplanada dos Ministérios. As inscrições podem ser feitas até 1 de dezembro.

O evento já ocorreu em São Paulo e reuniu 20 mil pessoas em duas edições. No DF, a expectativa é de 15 mil corredores.

A corrida oferece dois kits: o “Inclusão”, composto por camiseta, squeeze e sacola no valor de R$ 54; e o “Abrace essa causa”, com camisa, squeeze, sacola, viseira e meias. O valor é de R$ 81,99. A entrega será feita nos dias 5 e 6 de dezembro, das 10 às 20h e dia 7, das 10 às 18h.

Para participar, os atletas precisam realizar a inscrição pelo link (bit.ly/CorridaOlgaDFDez24) disponibilizado pelo instituto. As pessoas com deficiência devem enviar um e-mail à empresa organizadora do evento (corrida@olgadf.org.br), com identidade, laudo e documento comprobatório da condição. Após a análise, a equipe enviará um cupom para o atleta finalizar a inscrição.

Serviço

Onde: Esplanada dos Ministérios

Quando: 8 de dezembro

Horário: 7h

Valor: R$ 54 (Kit “Inclusão”) e R$ 81,99 (Kit “Abrace essa causa”)

Inscrição: bit.ly/CorridaOlgaDFDez24.