Itamaraty divulga telefones de plantão para assistência a brasileiros na Bolívia

Presidente da Bolívia, Luis Acre, denunciou 'mobilizações irregulares' Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil - 30.05.2023

O MRE (Ministério das Relações Exteriores) divulgou, nesta quarta-feira (26), uma lista de telefones das representações consulares do Brasil na Bolívia. Em nota, o Itamaraty afirmou que permanece atento à situação dos brasileiros no país e informou o número +55 61 98260-0610 como plantão consular, inclusive para conversas por aplicativos de mensagens. A sede do governo do país vizinho, o Palacio Quemado, foi cercada por militares. Logo depois, o general Juan José Zúñiga anunciou golpe de Estado e exigiu mudança de gabinete.

As orientações são para que os brasileiros procurem as seguintes unidades:

Embaixada em La Paz (+591 7061-2897);

Consulados-Gerais em Cochabamba (+591 7593-8885) e em Santa Cruz de la Sierra (+591 7 856 4465);

Consulados em Cobija (+591 7291-6683), Guayaramerin (+591 7218 3344) e Puerto Quijarro (+591 7732-1334).

O órgão já havia divulgado nota em que condena “os mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército, em clara ameaça ao Estado democrático de Direito no país”. A nota do Itamaraty destacou que os fatos são incompatíveis com o compromisso boliviano perante o Mercosul.

“O Governo brasileiro manifesta seu apoio e solidariedade ao Presidente Luis Arce e ao Governo e povo bolivianos. Nesse contexto, estará em interlocução permanente com as autoridades legítimas bolivianas e com os Governos dos demais países da América do Sul no sentido de rechaçar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia e reafirmar seu compromisso com a plena vigência da democracia na região”, diz o texto.