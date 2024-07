Justiça do DF derruba lei que ampliava passe livre estudantil para moradores do Entorno Lei previa acesso também para estudantes em cursinho e matriculados em Centros Olímpicos e Paralímpicos

GDF entrou na justiça após CLDF derrubar veto em lei Dênio Simões/Agência Brasília -

A Justiça do Distrito Federal derrubou a lei distrital que ampliava o acesso ao passe livre estudantil na capital do país. A decisão da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade foi publicada nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial. Na avaliação da pasta, a lei, criada por iniciativa de deputados distritais, “invade a competência privativa do Governador do Distrito Federal e concede gratuidade sem especificar a respectiva fonte de custeio”.

A lei já havia sido vetada pelo governador Ibaneis Rocha. No entanto, a Câmara Legislativa derrubou o veto do chefe do Palácio do Buriti e sancionou a medida em março deste ano. Logo depois, o governo do DF entrou na justiça para derrubar mais de 60 leis aprovadas sem consentimento do Executivo local, entre elas, a da extensão do passe livre.

A proposta de ampliação era do deputado distrital Fábio Felix (PSOL) e previa, por exemplo, benefício para acompanhantes de estudantes crianças ou com deficiência.

Veja quem teria acesso com lei: