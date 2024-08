Trio é investigado por invadir casa no DF e manter idoso de 85 anos refém por três horas Polícia prendeu um dos envolvidos, mas casal segue foragido; ex-cuidadora teria sido responsável pelo crime Brasília|Do R7, em Brasília 22/08/2024 - 09h55 (Atualizado em 22/08/2024 - 09h55 ) ‌



Um dos envolvidos foi preso nesta quarta; dois seguem foragidos

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um trio de criminosos que invadiu uma casa no Lago Norte e mantiveram refém um idoso de 85 anos. O crime aconteceu na manhã dessa segunda-feira (19) e, segundo informações, os envolvidos entraram na residência encapuzados, amarraram o idoso e o torturaram psicologicamente por cerca de três horas, com socos no rosto para que ele entregasse as senhas dos cartões bancários e o esconderijo de outros bens.

O grupo roubou carro, joias, cartões, televisão, celulares e outros objetos da casa e fugiu para Planaltina (GO), deixando o idoso amarrado. Apenas quando uma empregada chegou para trabalhar que ela encontrou o idoso e o resgatou.

Nesta quarta-feira (21), a 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) cumpriu três mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em Planaltina. A apuração apontou que uma ex-cuidadora do idoso fez cópias das chaves da casa para a invasão. Após ser demitida, passou as informações ao seu companheiro que já era um criminoso foragido do DF condenado por tráfico de drogas e homicídio.

A dupla contou com a ajuda de um amigo no dia do crime, já preso pela polícia. O casal, no entanto, segue foragido.

‌



O delegado responsável pelo caso, Erick Sallum, destaca que a prioridade é capturar os dois foragidos. “Já fazia bastante tempo que esse tipo de invasão violenta a domicílio não ocorria no Lago Norte. A resposta severa e rápida visa demonstrar a esses criminosos do entorno que tentar a sorte no DF não é um bom negócio. É nossa prioridade e compromisso com a comunidade do Lago-Norte caçar e capturar os foragidos”, disse.

A polícia já conseguiu recuperar o carro do idoso e outros bens da casa. Os criminosos serão indiciados por associação criminosa e roubo qualificado pela restrição de liberdade com penas que somam mais de 18 anos.