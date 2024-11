Laudo sobre incêndio em prédio do STF deve sair em até 30 dias, diz Corte Suspeita é de que um problema no ar-condicionado tenha sido a causa do incêndio; tribunal diz que investigará Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 22/10/2024 - 12h38 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sala ficou destruída após fogo no Supremo Divulgação/STF - 22.10.2024

O Corpo de Bombeiros vistoriou na manhã desta terça-feira (22), por cerca de uma hora e meia, a sala onde ocorreu um princípio de incêndio no STF (Supremo Tribunal Federal) na noite de segunda-feira (21). Os bombeiros interrogaram funcionários e servidores que estiveram no local no momento do incidente, além de engenheiros do Tribunal.

A corporação também recolheu alguns equipamentos para análise laboratorial. A previsão é de envio em até 30 dias do laudo sobre o incidente ao STF. O local foi liberado para início da limpeza e reparos necessários. Segundo o tribunal, seis pessoas foram atendidas devido à inalação de fumaça, mas não precisaram ser encaminhadas ao hospital.

O princípio de incêndio foi controlado pelos brigadistas do STF, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados pelas escadas.

A Corte afirmou que o princípio de fogo chegou a espalhar fumaça por um dos andares do prédio, o que fez disparar o alarme de incêndio.

‌



A suspeita é de que um problema no ar-condicionado tenha sido a causa do fogo, mas o tribunal disse que investigará a origem do incêndio junto ao Corpo de Bombeiros. O princípio de incêndio ocorreu em uma sala técnica do anexo, e parte da energia do prédio foi cortada.

Histórico de incêndio

Em 2018, o mesmo prédio teve um princípio de incêndio provocado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Na época, o fogo também foi rapidamente controlado e não houve feridos. O prédio chegou a ser interditado para a averiguação dos danos do incêndio.