Lula diz que países ricos 'têm dívida com o planeta’ e cobra recursos para preservar florestas Na cúpula do Brics, presidente brasileiro disse que as nações desenvolvidas são as 'grandes responsáveis' pela crise climática Lula diz que países ricos 'têm dívida com o planeta’ e cobra recursos para preservar florestas

Cúpula do Brics reunida na África do Sul Ricardo Stuckert/PR - 23.8.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (23) que os países mais ricos do mundo precisam disponibilizar recursos para que as nações emergentes possam preservar as suas florestas. Segundo o chefe do Executivo, os países desenvolvidos são os “grandes responsáveis” pela crise climática e “têm uma dívida histórica com o planeta Terra e com a humanidade”.

















































Lula chega à África do Sul para participar da reunião do Brics Foto: Ricardo Stuckert/PR

“Para que as promessas já feitas pelos países ricos sejam cumpridas, o financiamento climático e de biodiversidade deve ser verdadeiramente novo e adicional em relação ao financiamento ao desenvolvimento”, afirmou o presidente em discurso na cúpula do Brics — grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Lula disse que “precisamos de um sistema financeiro internacional que, ao invés de alimentar as desigualdades, ajude os países de baixa e média renda a implementarem mudanças estruturais”.

“Os grandes responsáveis pelas emissões de carbono que causaram a crise climática foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial e alimentaram um extrativismo colonial predatório. Eles têm uma dívida histórica com o planeta Terra e com a humanidade”, frisou.

O presidente afirmou ainda que as grandes potências globais não têm cumprido promessas e metas definidas em acordos climáticos internacionais. “Precisamos valorizar o Acordo de Paris e a Convenção do Clima, em vez de terceirizar as responsabilidades climáticas para o Sul Global.”

Ele disse também que muitas nações em desenvolvimento ainda enfrentam a fome e, por isso, precisam de suporte para resolver a questão ambiental. “Vemos o maior aumento da desigualdade entre os países em três décadas. Em 30% das metas, estagnamos ou andamos para trás. É muito difícil combater a mudança do clima enquanto tantos países em desenvolvimento ainda lidam com a fome, a pobreza e outras violências”, ressaltou.

“Nossos recursos não devem ser explorados em benefício de poucos, mas valorizados e colocados a serviço de todos, sobretudo do bem-estar das populações locais”, completou o presidente.