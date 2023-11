Lula responde ao prefeito do Rio sobre entrega da Estação Leopoldina ao município O presidente disse que a negociação não precisa ser via redes sociais e que Eduardo Paes pode ligar ou marcar uma conversa Lula responde ao prefeito do Rio sobre entrega da Estação Leopoldina ao município

Estação Leopoldina fica no centro do Rio de Janeiro Tomaz Silva/Agência Brasil - 21.9.2018

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (21) ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que a negociação para que o governo federal entregue a estação Leopoldina ao município "não precisa ser pelo Twitter [que passou a se chamar X]". O petista disse que o carioca pode ligar ou marcar uma conversa pessoalmente com ele.

"Querido Eduardo Paes, não precisa ser pelo Twitter, você sempre pode me ligar ou marcar uma conversa para falarmos e trabalharmos juntos pelo nosso Rio de Janeiro", disse Lula.

Querido @eduardopaes, não precisa ser pelo Twitter, você sempre pode me ligar ou marcar uma conversa para falarmos e trabalharmos juntos pelo nosso Rio de Janeiro. — Lula (@LulaOficial) November 21, 2023

Anteriormente, Paes havia publicado na mesma rede uma mensagem em que pedia ao presidente a entrega da "velha e linda" estação Leopoldina, também chamada de estação Barão de Mauá, "que a gente recupera". "Até topo pagar, mas dado é melhor ainda. Bora?", escreveu o prefeito carioca, que marcou na publicação a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Depois da resposta de Lula, Paes afirmou que queria pedir a ajuda da ministra e que o superintendente da Secretaria do Patrimônio da União já havia feito contato. "O senhor tem muita coisa para resolver. Só te chateio pelo telefone ou conversa quando é questão muito urgente! Sei bem que o Rio conta com o senhor", finalizou o prefeito.

A Estação Leopoldina vive uma situação de abandono e é administrada pelo governo do estado e pela União, além da SuperVia, concessionária que opera as linhas de trem urbano. O projeto é do arquiteto inglês Robert Prentice, inspirada na estação Victoria, de Londres, no Reino Unido. Inaugurada em 1926, ela oferecia serviços como cafeteria, barbeiro, engraxate, charutaria e agência bancária.