Lula retoma viagens pelo Brasil neste ano por estados que já visitou em 2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a agenda de viagens pelo Brasil neste ano por estados já visitados em 2023. Dos locais em que ele esteve em 2024, apenas Minas Gerais não tinha sido contemplado pela agenda presidencial neste mandato. Por enquanto, foram 11 viagens nacionais, sendo 10 a estados para onde Lula já foi.

No fim do ano passado, o petista afirmou que pretende passar por todas as unidades federativas do país no primeiro semestre de 2024. Lula ainda precisa ir a sete estados para completar o giro nacional e, até o momento, não há confirmação de visitas a esses locais.

O presidente não foi a oito estados em 2023: Acre, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. Desses, Lula foi apenas a Minas neste ano, em fevereiro e na semana passada. A primeira viagem nacional do petista em 2024 foi para São Paulo, estado que lidera a quantidade de visitas do presidente no ano passado, com 10 registros.

Além de São Paulo, Lula esteve, neste ano, em outros cinco estados: Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Confira:

• São Paulo — 4 visitas

São Paulo (janeiro, duas vezes), Santos (fevereiro) e São Bernardo do Campo (fevereiro).

• Rio de Janeiro — 2 visitas

Belford Roxo e Magé (fevereiro) e Rio de Janeiro (fevereiro).

• Minas Gerais — 2 visitas

Belo Horizonte (fevereiro) e Serra do Salitre (março).

• Bahia — 1 visitas

Salvador (janeiro).

• Pernambuco — 1 visitas

Recife (janeiro).

• Ceará — 1 visitas

Fortaleza (janeiro).

Na próxima semana, Lula deve ir novamente ao Rio de Janeiro e ao Pará, estado em que esteve duas vezes em 2023. O petista vai acompanhar o presidente da França, Emmanuel Macron, nas cidades de Itaguaí (RJ) e Belém (PA).

Confira os estados e as cidades para onde Lula viajou em 2023

• São Paulo — 10 visitas

Santos (janeiro), Araraquara (janeiro), São Sebastião (fevereiro), São Paulo (abril, duas vezes em maio e dezembro), Gavião Peixoto (maio) e São Bernardo do Campo (junho e julho).

• Rio de Janeiro — 6 visitas

Rio de Janeiro (fevereiro, março, agosto e duas vezes em dezembro) e Itaguaí (março).

• Bahia — 5 visitas

Santo Amaro (fevereiro), Salvador (maio e julho), Luis Eduardo Magalhães (junho) e Ilhéus (julho).

• Pará — 4 visitas

Belém (junho e agosto), Abaetetuba (junho) e Santarém (agosto).

• Ceará — 3 visitas

Crato (maio), Fortaleza (maio e setembro).

• Pernambuco — 3 visitas

Recife (março e junho) e Goiânia (junho).

• Paraná — 2 visitas

Foz do Iguaçu (março e julho).

• Rio Grande do Sul — 2 visitas

Viamão (junho) e Porto Alegre (junho).

• Roraima — 2 visitas

Boa Vista (janeiro e março).

• Sergipe — 2 visitas

Aracaju (fevereiro) e Maruim (fevereiro).

• Amapá — 1 visita

Macapá (dezembro).

• Amazonas — 1 visita

Parintins (agosto).

• Espírito Santo — 1 visita

Vitória (dezembro).

• Maranhão — 1 visita

Bacabal, Trizidela do Vale e Pedreira (abril).

• Mato Grosso — 1 visita

Rondonópolis (março).

• Paraíba — 1 visita

Santa Luzia (março).

• Piauí — 1 visita

Teresina (agosto).

• Rio Grande do Norte — 1 visita

Luís Gomes (Setembro).

Estados em que Lula não esteve em 2023

• Acre;

• Alagoas;

• Goiás;

• Mato Grosso do Sul;

• Minas Gerais;

• Rondônia;

• Santa Catarina; e

• Tocantins.