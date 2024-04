Justiça da Suíça devolve ao Brasil US$ 16,3 milhões de contas vinculadas a Paulo Maluf Expectativa é de que quantia seja efetivamente devolvida ao Brasil em breve; R7 tenta localizar a defesa do político

Decisão da Justiça Suíça é de fevereiro Decisão da Justiça Suíça é de fevereiro (Wilson Dias/Agência Brasil - 13/10/2017)

O Supremo Tribunal Federal Suíço determinou a repatriação ao Brasil de US$ 16,3 milhões (cerca de R$ 78,3 milhões) que estão em contas no país europeu vinculadas a Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo. Com a decisão do Supremo Suíço, proferida em 2 de fevereiro último, o caso será encerrado na Justiça suíça, pois não há mais possibilidade de recursos. A expectativa é de que a quantia seja efetivamente devolvida ao Brasil em breve. O R7 tenta localizar a defesa do político.

A decisão atende a pedido em conjunto do MPF (Ministério Público Federal) e da AGU (Advocacia-Geral da União). Na prática, foi confirmada decisão do Tribunal Penal Federal Suíço. Em dezembro do ano passado, a corte penal determinou a repatriação dos valores, mas a defesa recorreu.

O trâmite foi feito via Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, com o objetivo de buscar informações financeiras, bloqueio e repatriação de ativos depositados em contas bancárias ligadas a Maluf, decorrentes dos crimes pelos quais ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil.

A devolução do dinheiro foi determinada após condenação de Maluf por desvios de recursos nos anos 1990, na época em que era prefeito de São Paulo. De acordo com o processo, o montante foi desviado para o exterior e também utilizado para comprar ações da empresa da família.