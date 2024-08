Lula se compromete a discutir fim de imposto de renda sobre bônus de trabalhadores Petista afirmou a presidente de sindicato que o fim da tributação sobre PLR está “na cabeça” há muito tempo Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 15/08/2024 - 18h24 (Atualizado em 15/08/2024 - 19h08 ) ‌



Lula criticou dividendos bilionários a acionistas Marcelo Camargo/Agência Brasil - 14.8.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (15) que tem compromisso com o fim da taxação da PLR (participação nos lucros e resultados) no imposto de renda. A PLR é uma espécie de bônus pago pelos patrões aos trabalhadores como retribuição nos resultados atingidos pela empresa. Lula destacou a dificuldade de aprovar “aquilo que a gente quer” no Congresso Nacional sem a maioria dos parlamentares.

No imposto de renda deste ano, quem recebeu PLR de até R$ 7.407,11 não precisou declarar o bônus. Acima desse valor, a cobrança foi retida na fonte.

“Só quero dizer para vocês que essa questão da PLR está na minha cabeça há muito tempo porque ouço isso lá em São Bernardo do Campo o tempo inteiro”, declarou o presidente durante visita à fábrica de uma montadora francesa de automóveis, em São José dos Pinhais (PR). A plateia do evento era composta majoritariamente por trabalhadores da empresa.

“Então, meu querido companheiro Sérgio [Butka, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba], pode ficar tranquilo. E você saber o seguinte, o Lula tem um compromisso com isso. Só estou esperando a oportunidade para que a gente possa dar o bote e aprovar o fim do imposto de renda na PLR”, completou. Antes da fala de Lula, Butka tinha defendido o tema e pedido para o público “cobrar” do petista a isenção.

“Vocês podem ter certeza que, pela primeira vez na vida, este país tem um presidente que tem compromisso de fazer que aquilo que é salário não pode ser tratado como renda. O cidadão que ganha R$ 2 milhões de bônus não paga imposto de renda. É o pobre, o trabalhador, aquele que recebe contracheque no fim do mês, que não tem como escapar porque vem descontado na folha de pagamento dele”, criticou.

O petista comparou a PLR aos dividendos extraordinários pagos aos acionistas de empresas. Lula defende publicamente que os lucros extras das firmas públicas, como a Petrobras, sejam usados como investimento no país em vez de serem distribuídos a empresários.

“Vocês trabalham, produzem, fazem este país crescer. Quando chega no fim do ano e vocês vão receber uma PLR, não importa quanto seja, por esse dinheiro que vocês recebem a gente cobra imposto de renda de vocês. Não é a gente que cobra, a lei manda cobrar. Presta atenção no outro lado: as pessoas que investem na Petrobras, os acionistas. No fim do ano teve R$ 45 bilhões distribuídos como dividendos para os acionistas e eles não pagam 1 centavo de imposto de renda. Então, não é justo”, acrescentou Lula.