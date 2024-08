Montadora francesa diz que vai investir R$ 2 bilhões no Brasil até 2025 Empresa de automóveis já aplicou R$ 3,1 bilhões no país desde 2021; Lula visitou fábrica no Paraná nesta quinta Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 15/08/2024 - 17h37 (Atualizado em 15/08/2024 - 17h50 ) ‌



Montadora emprega 5 mil pessoas diretamente FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO

A montadora de veículos francesa Renault anunciou nesta quinta-feira (15) que vai investir R$ 2 bilhões no Brasil até 2025. A empresa, com fábrica no Paraná, vem aplicando recursos no país desde 2021. No total, a Renault já investiu R$ 3,1 bilhões no Brasil. O anúncio foi feito no complexo industrial da firma, em São José dos Pinhais (PR), em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Até março deste ano, as montadoras estrangeiras tinham anunciado R$ 95,3 bilhões até 2032. A lista leva nomes como Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot, Volkswagen, Renault, General Motors e BYD. Além disso, a Stellantis vai injetar R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030. A Toyota anunciou a aplicação de R$ 11 bilhões até 2030.

“A Renault confia no mercado brasileiro. A Renault confia no Brasil. Por isso, estamos investindo R$ 5,1 bilhões entre 2021 e 2025″, declarou o presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo.

O empresário informou que a montadora pretende ampliar a gama de automóveis fabricada no Brasil e elogiou o Programa Mover, com medidas de incentivo ao setor automotivo. “é fundamental ter previsibilidade”, destacou.

O Mover é uma das bandeiras do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Segundo Gondo, a Renault gera, no Paraná, 5 mil empregos diretos e 25 mil indiretos.

Na visita de Lula à fábrica da Renault, foi assinada a ordem de serviço para pavimentação de parte da BR-487/PR, conhecida como Estrada Boiadeira. Segundo o Ministério dos Transportes, serão investidos R$ 322 milhõs.

O empreendimento abrange 37,39km, entre o km 56 e o km 93. É a última parte para a conclusão da Estrada Boiadeira. A expectativa é que a obra na rodovia reduza em 80 km o deslocamento entre os municípios Naviraí (MS) e Paranaguá (PR).