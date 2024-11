Milei admitiu aumento da pobreza na Argentina ao aderir a aliança do G20, diz ministro Presidente diz que ‘é urgente rever regras e políticas financeiras que afetam desproporcionalmente os países em desenvolvimento’ Brasília|Do Estadão Conteúdo 18/11/2024 - 18h59 (Atualizado em 18/11/2024 - 19h02 ) twitter

G20 anunciou nesta segunda Aliança Global contra a Fome e a Pobreza Fernando Frazão/Agência Brasil

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o presidente da Argentina, Javier Milei, admitiu um aumento da pobreza do país vizinho nos últimos anos durante a cúpula do G20, grupo que reúne os líderes das maiores economias do mundo, nesta segunda-feira (18). O reconhecimento se deu em meio a uma mudança de postura do líder na adesão à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

“Ele, Milei, próprio, reconheceu que a Argentina, um país que lá atrás tinha um nível de pobreza um dos mais baixos da nossa região e do mundo, agora, ultrapassou 50% da população em situação de pobreza”, comentou o ministro.

Em entrevista coletiva durante as reuniões relacionadas à cúpula, o ministro afirmou que, quando foi divulgada a primeira lista de adesão ao acordo, a Argentina ainda estava em “processo de entendimento, de diálogo”. “Em seguida, saiu a atualização não só com mais um país, a Argentina, mas com outros organismos internacionais”, comentou.

“A Argentina participou desde o primeiro momento em reuniões no Brasil, participou da construção da aliança, esteve em outros fóruns do Mercosul e outros fóruns também participando da construção”, disse.

Dias citou a postura de Milei. “De um lado, ele tem uma posição da defesa do liberalismo, da defesa de solução pelo mercado, mas as propostas que a Argentina defendem estão nos termos da aliança, propostas como o caminho da qualificação, do emprego e apoio ao empreendedorismo”, comentou.