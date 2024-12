Ministério lança plataforma para unificar dados das Casas da Mulher Brasileira Projeto é resultado de parceria Dataprev e visa facilitar comunicação entre unidades Brasília|Do R7, em Brasília 09/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/12/2024 - 02h00 ) twitter

Lançamento acontece nesta segunda, em Brasília Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo

O Ministério das Mulheres lança nesta segunda-feira (9) o Sistema Nacional de Dados das Casas da Mulher Brasileira. O objetivo é unificar os dados de atendimentos realizados nas unidades de todo o país, além de facilitar a comunicação na rede. O lançamento está marcado para acontecer às 9h, em Brasília, e contará com a presença da titular da pasta, Cidade Gonçalves.

A iniciativa é uma parceria com a Dataprev, que auxiliou na construção da plataforma. Segundo o governo, os sistemas podem agilizar o atendimento às mulheres em situação de violência, evitar a revitimização, além de possibilitar a coleta de dados estratégicos para a formulação de políticas públicas voltadas às mulheres. “A ferramenta também permitirá a análise das demandas regionais, contribuindo para o aprimoramento da gestão dos equipamentos públicos e a implementação de ações mais eficientes e direcionadas”, ressaltou.

Casa da Mulher Indígena

O ministério também deve concretizar uma parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília para elaborar diretrizes arquitetônicas para a CAMI (Casa da Mulher Indígena). As novas instalações vão ser projetadas para oferecer acolhimento e apoio às mulheres indígenas, valorizando as práticas culturais e os saberes tradicionais de suas comunidades. “Para tal, a escuta ativa das mulheres estará presente em todas as etapas, desde a capacitação técnica em direitos indígenas até a realização do Concurso Público Nacional de Arquitetura para selecionar o melhor projeto arquitetônico para a CAMI”, explicou o ministério.