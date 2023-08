Ministros filiados ao PT apoiam reforma para dar mais espaço ao centrão no governo Wellington Dias e Paulo Teixeira afirmam que o presidente Lula precisa de uma base política que garanta estabilidade Ministros filiados ao PT apoiam reforma para dar mais espaço ao centrão no governo

Brasília | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

Ministros dizem que reforma será boa para o país Fernando Frazão/Agência Brasil - 18.3.2023

Os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) disseram neste sábado (5) que não se opõem à reforma ministerial planejada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para dar mais espaço a partidos do centrão no governo federal.

“Quem decide é o presidente. Eu vejo [notícias de que a reforma] é na área A, na área B. Na verdade, quem toma essa decisão é o presidente. E na hora certa ele vai bater o martelo, vai anunciar, e terá todo o nosso apoio”, afirmou Dias em entrevista à imprensa em Belém (PA).

Na sexta-feira (4), o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) serão ministros do governo. Ele não especificou as pastas que terão o comando trocado, mas disse que as tratativas ocorrerão até o fim deste mês.

De acordo com Dias, as mudanças vão possibilitar uma melhor estabilidade política a Lula. “[Damos] todo apoio para ele para que a gente tenha, sim, uma base política que garanta estabilidade política. Isso é bom não para um governo, é bom para o país”, afirmou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Teixeira reforçou que “é importante ter sustentabilidade política”. “Por isso, tanto ele [Wellington Dias] quanto eu defendemos a entrada desses dois partidos no governo”, comentou.