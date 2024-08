Morre João Paulo Pires, ex-deputado do PT que ajudou a elaborar a Constituição de 88 Nascido em 8 de março de 1932, ele foi um dos porta-vozes na luta pelos direitos trabalhistas e pela democracia Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 23/08/2024 - 13h59 (Atualizado em 23/08/2024 - 13h59 ) ‌



João Paulo Pires foi deputado constituinte e um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores Reprodução/PT na Câmara

O ex-deputado federal pelo PT (Partido dos Trabalhadores) e sindicalista João Paulo Pires de Vasconcellos morreu nesta sexta-feira (23). Nascido em 8 de março de 1932, em Minas Gerais, ele foi um dos porta-vozes na luta pelos direitos trabalhistas e participou da elaboração da Constituição de 1988.

Em nota, o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Odair Cunha, demonstrou pesar pela morte e reafirmou a importância do político para a história de luta pela classe trabalhadora e pelo sindicalismo. “Sua atuação ao longo de décadas contribuiu para a formação de muitas lideranças, que se espelharam em seu exemplo de militância e de defesa dos interesses nacionais e populares”, diz o texto.

Antes de entrar na política, João Paulo iniciou a jornada de sindicalista no Vale do Aço, em Minas Gerais. Foi eleito presidente do Sindicato de Metalúrgicos e ficou no comando de 1972 a 1978. Ao longo do mandato, conquistou mudanças no sindicalismo brasileiro junto aos líderes de outras associações. Na época, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderava o sindicato em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

No final dos anos 80, foi eleito deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais e representou o partido por sete anos. Durante o período, ajudou a fundar a CUT (Central Única dos Trabalhadores), associação sindical que defende as causas trabalhistas e dos direitos humanos.

Além disso, ele participou da elaboração do capítulo de direitos trabalhistas da Constituição de 1988. João Paulo defendia que os interesses da população fossem debatidos e lutava pela inclusão da democracia e dos direitos humanos nas leis.

*Sob supervisão de Bruna Lima