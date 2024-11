PT vai apoiar Hugo Motta à Presidência da Câmara Partido vai se juntar a MDB, PP e Podemos, que já oficializaram o apoio ao deputado do Republicanos Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 20h39 (Atualizado em 30/10/2024 - 20h39 ) twitter

Partido possui 68 deputados na Casa Mario Agra / Câmara dos Deputados - 05/02/2024

A bancada do PT (Partido dos Trabalhadores) na Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira (30) que vai apoiar a candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), à presidência da Casa em 2025, segundo apurou o R7. O anúncio oficial deve ser feito ainda na noite desta quarta. O PT tem 68 deputados.

Com isso, o parlamentar terá o apoio de ao menos quatro legendas na disputa pelo comando da Câmara, visto que MDB, PP e Podemos já confirmaram que vão votar em Motta.

Concorrem contra Motta, os líderes Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA). Na terça-feira (29), ambos estiveram reunidos com membros da bancada discutindo o apoio às candidaturas.

Uma das principais pautas defendidas pelo PT é o atraso na tramitação do projeto de lei que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de Janeiro. O partido é contra a proposta, que é capitaneada pela oposição.

Na mesa de negociações para a Presidência da Câmara, está espaço no comando das comissões permanentes da Casa e lugar no comando da mesa diretora. A eleição da Câmara ocorre em fevereiro de 2025.

Hugo Motta foi o primeiro a lançar oficialmente sua candidatura na disputa pela chefia da Mesa Diretora da Câmara. Durante a oficialização de sua candidatura, o deputado alegou que o Republicanos não teria conseguido construir a candidatura se não tivessem uma bancada forte.

“Nós vamos ter uma responsabilidade ainda maior de imprimir a marca dos Republicanos, que é uma marca de compromisso com o futuro do Brasil.”

Motta foi indicado ao atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pelo presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), e já recebeu o apoio do deputado alagoano.