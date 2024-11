Mulher marcava encontro em site de relacionamento e aplicava Boa Noite, Cinderela nas vítimas Polícia prendeu suspeita que marcava encontro com homens em bares e restaurantes do DF para depois roubá-los Brasília|Do R7, em Brasília 07/11/2024 - 17h04 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h04 ) twitter

Suspeita tem passagem por crime praticado na adolescência Divulgação/PCDF - 07/11/24

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu preventivamente, nesta quinta-feira (7), uma mulher suspeita de dopar homens acima de 50 anos com o golpe do Boa Noite, Cinderela para roubá-los, em Planaltina.

A investigada atuava em regiões do DF e no Entorno e usava sites de relacionamento para atrair as vítimas.

Segundo a polícia, depois do primeiro contato com o homem, a suspeita marcava um encontro em bares e restaurantes. Posteriormente, ia para um motel ou para casas das vítimas.

No local, ela dopava os rapazes e levava os cartões bancários deles. De acordo com a investigação, a suspeita fazia diversas compras em lojas físicas e virtuais, além de efetuar transferências bancárias.

Golpe horas antes de ser presa

No momento em que os policiais estavam planejando prender a autora preventivamente, o plantão da delegacia ligou para a equipe. Os agentes informaram que outra vítima estava fazendo uma ocorrência contra a mesma suspeita por fato idêntico ocorrido horas antes.

A mulher também responde por outro crime praticado quando ainda era adolescente.