Família de jacarés vira atração para moradores do Vale Verde, em Planaltina

Uma família de jacarés, da espécie jacaré-tinga, se tornou atração para moradores do Vale Verde, em Planaltina (DF). Um vídeo do animal e seus quatro filhotes em um riacho de uma área de preservação ambiental, perto de um clube da região, viralizou nas redes sociais. O salva-vidas Danilo Gomes, que trabalha no local, foi quem flagrou o bicho e o apelidou de Juninho. Segundo Danilo, a mãe jacaré tem em torno de 1,5 metro e passeia pelo local em busca de sol.