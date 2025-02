‘Não acreditem na bobagem de macroeconomia’, diz Lula ao reforçar otimismo com o Brasil

‘Não acreditem na bobagem de macroeconomia’, diz Lula ao reforçar otimismo com o Brasil Presidente afirmou que economia brasileira vai crescer acima das projeções feitas por economistas e órgãos Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 24/02/2025 - 14h32 (Atualizado em 24/02/2025 - 15h02 ) twitter

Lula diz que economia brasileira vai crescer acima das projeções Ricardo Stuckert/PR - 24.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse para a população não acreditar no que chamou de “bobagem de macroeconomia”. O petista refutou tambem que a economia não vai crescer. Em agenda nesta segunda-feira (24) em Rio Grande (RS), o chefe do Executivo voltou a defender que a economia brasileira vai crescer acima das projeções feitas por economistas.

“Eu quero mostrar que esse país não tem volta. E não acreditem na bobagem de macroeconomia, de que a economia não vai crescer. Deixe a bola rolar. Nós entramos no governo, a economia ia crescer 0,8%. Cresceu 3,2%. No ano passado, ia crescer 1,5% e vai crescer 3,8%. E vai crescer mais agora”, disse Lula.

“O que faz a economia girar não é apenas empréstimos aos empresários, é a quantidade de milhões que rodam junto ao povo mais humilde. Olhem para a microeconomia desse país, sem dispensar a macroeconomia, mas é na microeconomia que a gente vai salvar esse país”, completou.

As declarações foram dadas por Lula durante a solenidade de assinatura do contrato para aquisição de quatro navios da classe Handy. As embarcações, com valor de US$ 69 milhões cada, serão utilizadas para transporte de derivados de petróleo na costa brasileira pela Transpetro. Ao todo, o programa visa 44 embarcações.

Segundo o governo, trata-se do primeiro contrato a ser assinado pela subsidiária da Petrobras no contexto do programa de renovação de ampliação da frota do sistema. “Os novos navios irão ampliar a capacidade de atendimento da Transpetro à Petrobras, permitindo a redução da sua exposição ao afretamento desse tipo de unidade, que tem baixa liquidez no mercado”, diz.

A Transpetro opera 48 terminais, sendo 27 aquaviários e 21 terrestres, além de 8,5 mil quilômetros de dutos e 33 navios. Considerada a maior companhia de logística multimodal do petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina, possui mais de 160 clientes, com serviços às distribuidoras, indústria petroquímica e demais empresas do setor de gás e óleo.