No RS nesta segunda, Lula assina contrato de compra de quatro navios para Petrobras Documento será firmado pela Transpetro e prevê cerca de R$ 1,6 bilhão para a aquisição das embarcações Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 24/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/02/2025 - 02h00 )

Na semana passada, Lula defendeu venda direta de combustível pela Petrobras Tomaz Silva/Agência Brasil - 21.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta segunda-feira (24), em Rio Grande (RS), contrato de compra de quatro novos navios para a Petrobras. O documento será firmado pela Transpetro (Petrobras Transporte) e prevê cerca de R$ 1,6 bilhão para a aquisição das embarcações (US$ 69,5 milhões cada). A assinatura faz parte do programa de renovação e ampliação da frota do Sistema Petrobras. A expectativa é que os navios transportem derivados de petróleo na costa brasileira.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, também estarão no evento. O programa de renovação e ampliação da frota busca reduzir a dependência da Petrobras de afretamentos e aumentar a eficiência das operações logísticas de movimentação de gases liquefeitos e outros produtos. A iniciativa faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O plano prevê, no total, a compra de 16 navios para cabotagem na costa brasileira. Essas embarcações já estão previstas no Plano de Negócios da Petrobras 2025-2029.

Sem intermediários

Na semana passada, em evento ligado à estatal, Lula defendeu a venda direta de combustível ao consumidor final, sem passar por intermediários. O petista foi a Angra dos Reis (RJ), para anúncio de duas iniciativas de fomento à indústria naval — licitação do programa de renovação e ampliação da frota e protocolos de intenções para o reaproveitamento de plataformas da Petrobras.

“A Petrobras tem que tomar uma atitude. A gente precisa vender para os grandes consumidores direto, se puder comprar direto, para poder baratear esses preços. Se a gente puder vender direto a gasolina, o gás, porque o povo, no fundo, é assaltado pelo intermediário. E a fama fica nas costas do governo”, reclamou.

Lula também criticou os donos de postos de combustíveis pelos altos preços cobrados dos consumidores e defendeu transparência nas informações para a população fazer “juízo de valores” na questão.

“O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04. Na bomba é vendida a R$ 6,49. Ou seja, é vendida pelo dobro. Cada estado e cada posto tem liberdade de aumentar hora que quer. E os impostos pagos são do ICMS, que vão para os estados. E o diesel sai da Petrobras a R$ 3,77. O cara vai encher o taque do carro e paga R$ 6,20 o litro”, acrescentou.

“O mais grave é o preço do gás. O povo não sabe que o botijão de 13 kg de gás sai da Petrobras a R$ 35. Entretanto, chega a R$ 140, a R$ 120. O povo paga o triplo. E é importante informar a população disso para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso”, completou o petista.

