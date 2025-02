A economia brasileira cresceu 3,8% em 2024 em comparação com o ano anterior, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Em dezembro, houve retração de 0,73%, na comparação com novembro. Mas em relação a dezembro de 2023, o crescimento foi de 2,4%.



