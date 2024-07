Night Lab será nesta quinta com show da banda Mombojó e oficinas de jogos online Evento terá roda de conversa e sala de enigmas voltados para adultos; ingressos estão disponíveis na bilheteria do museu Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 31/07/2024 - 15h05 (Atualizado em 31/07/2024 - 15h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



Matemática é o tema desta edição Augusto Coelho/CNI

O evento noturno mais badalado do Sesi Lab ocorre nesta quinta-feira (1°) com apresentação da banda pernambucana Mombojó. Esta edição que tem como tema “matemáticas: entre o abstrato e o concreto” terá oficinas de criação de jogos online, roda de conversa e enigmas. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do museu por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Na criação dos games, os participantes vão poder montar um jogo com base em diferentes áreas da matemática, como aritmética, álgebra, geometria e estatística. Cada missão será um desafio diferente, e ao final, é possível levar o jogo para casa.

A presidente da Associação Brasileira de Matemática, Jaqueline Mesquita, será a convidada da roda de conversa e falará sobre a relação das ciências exatas com o cotidiano. Além disso, o público poderá se divertir com uma sala de enigmas que para sair será preciso desvendar pistas. A capacidade é de até dez pessoas.

A iniciativa é inspirada no programa After Dark, de São Francisco, nos Estados Unidos, que tem como objetivo aproximar adultos da ciência. Essa é a primeira experiência semelhante realizada no Brasil e está agora em sua 14ª edição.

Mombojó

A banda recifense tem como base o manguebeat, ritmo originário de Pernambuco. Eles são famosos por cantar músicas como “Deixa-se acreditar”, “Duas cores” e “Nem parece”. O grupo também lançou o álbum “Carne de Caju” que faz homenagem ao cantor Alceu Valença, e neste ano ganhou o título de melhor grupo Pop/Rock no Prêmio da Música Brasileira.





Confira a programação completa:

· 19h às 21h30: ocupação do painel de LED com Gustavo Milward

· 20h às 21h30: DJ La Ursa e DJ Laine D’Olinda

· 22h: show com a banda Mombojó





Conversa poética

· 20h30 às 21h30: conversa Jaqueline Mesquita, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, sobre as ciências exatas e o cotidiano





Oficinas e ativações

19h às 21h: ativação “Palpites e normas: sabedoria das multidões”

20h às 22h: oficina “Criação de game digital: uma noite matemática no museu”

20h, 20h30 e 21h: oficina “Sala dos enigmas”





*Sob supervisão de Alexandre de Paula