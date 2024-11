‘Partido Liberal deve seguir caminho de apoio a Hugo Motta’, diz líder da legenda na Câmara Partido Liberal ainda não oficializou apoio ao paraibano na Presidência; Motta tem apoio formal do Podemos e do Progressistas Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 19h22 (Atualizado em 30/10/2024 - 19h22 ) twitter

Hugo Motta (Republicanos-SP), candidato à Presidência da Câmara Mário Agra / Câmara dos Deputados

O líder do PL (Partido Liberal) na Câmara, Altineu Cortes (RJ), afirmou nesta quarta-feira (30) que a maioria dos deputados do partido apoia Hugo Motta (Republicanos-PB) para a Presidência da Câmara. Embora a bancada ainda não tenha decidido formalmente, Altineu destacou que a tendência é que o partido “siga o caminho do apoio” a Motta. O PL tem a maior bancada na Casa Baixa, com 92 parlamentares. Motta conta oficialmente com o respaldo do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), com a bancada do PP (Progressistas) e com o Podemos.

“O partido deve seguir o caminho do apoio a Hugo Motta. O que está acontecendo são apenas ajustes para que a bancada vá integralmente nessa direção”, comentou, após reunião com a bancada do PL.

Motta também se reuniu com os parlamentares e o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, para ouvir as principais demandas da bancada. Entre as prioridades está o avanço do projeto de lei que concede perdão aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O partido também busca mais espaço para atuar politicamente, além de oportunidades em comissões, na Mesa Diretora e em relatorias.

Eles também querem que Motta se comprometa com a redução de pautas em regime de urgência, previsibilidade nas votações e horários mais regulares para as sessões da Câmara.

Segundo Altineu, há poucos deputados no partido com reservas, mas “o que todos querem é o cumprimento de compromissos assumidos”. “Hugo Motta, com 35 anos e em seu quarto mandato, é experiente, qualificado e equilibrado. Em reuniões de líderes, várias vezes houve a brincadeira de que, se ele fosse candidato, seria unanimidade, o que reflete o reconhecimento que todos têm por ele”, comentou Altineu.

Grupo quer candidatura própria do PL

Um grupo de deputados do PL defendia o lançamento de uma candidatura própria pelo partido. No entanto, Valdemar da Costa Neto, presidente da legenda, tem adotado uma postura cautelosa e afirmou a aliados que prefere apoiar um candidato com chances reais de vitória, em vez de lançar um nome do próprio partido e correr o risco de perder. Embora o PL tenha a maior bancada da Casa, são necessários 257 votos para vencer a disputa.

Isso porque não está em jogo apenas o cargo de presidente da Câmara. A disputa também definirá os ocupantes de mais sete cargos da Mesa Diretora: presidente, 2º vice-presidente e os 1º a 4º secretários.

Motta ganhou força na disputa depois que o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), desistiu de concorrer à Presidência da Câmara. Com isso, o deputado pernambucano assegurou o apoio de Lira e vem construindo consensos também com lideranças de partidos da base governista, como PT, PSB e PDT.

Disputa entre três candidatos

Além de Hugo Motta e Elmar Nascimento, a corrida para a Presidência inclui ainda o nome de Antonio Brito (PSD-BA). O líder do PSD tem enfatizado seu estilo de liderança baseado no diálogo e na busca por consenso entre os diferentes grupos da Câmara.

“O consenso não é buscado entre os desiguais, mas nas pautas comuns que podemos defender juntos e colocar em votação”, afirmou, sinalizando uma candidatura orientada pela previsibilidade e pelo diálogo com deputados de todas as tendências.

Já Elmar Nascimento tem destacado a renovação e o fortalecimento da democracia como os pilares de sua candidatura. O deputado argumenta que é fundamental valorizar a diversidade de pensamentos e garantir a participação ativa dos 513 parlamentares.

“Minha candidatura se firma na renovação e na democracia, assegurando que todos os deputados possam contribuir para as melhores decisões para o País”, disse Elmar, em defesa de uma gestão aberta e plural.

Com o fortalecimento da candidatura de Motta, Elmar e Britto selaram uma aliança para a disputa. Pelo acordo, o candidato com maiores chances de enfrentar o paraibano até o fim do ano será o escolhido para concorrer à presidência.

A aliança também garante ao PSD o direito de ocupar a vice-presidência do Senado. Na Casa Alta, o favorito para a disputa é o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que conta com o apoio de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Novo presidente será escolhido em 2025

A eleição para a presidência da Câmara está marcada para o início de fevereiro de 2025 e definirá a nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. Além do cargo de presidente, estarão em disputa outros seis cargos, que incluem vice-presidências e secretarias, responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara.

Apoio de Arthur Lira

Ao declarar apoio a Motta para a liderança da Câmara dos Deputados, Lira sinalizou que o deputado paraibano é o nome com maior aceitação entre parlamentares de diferentes espectros políticos e o que tem mais potencial para construir consensos.

“Declarar apoio a Hugo Motta nesse momento é minha contribuição pessoal à convergência, para que sigamos com uma Câmara dos Deputados atuante, propositiva, firme em defesa das prerrogativas do Parlamento, da democracia e do Brasil”, afirmou.

Arthur Lira já havia dado sinais de apoio a Motta em encontros com lideranças, incluindo o aniversário do deputado, onde reuniu importantes aliados. Motta também acompanhou Lira em eventos recentes, como a festa de 80 anos do ex-senador Jader Barbalho (MDB), no Pará.