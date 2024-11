Republicanos oficializa Hugo Motta como candidato à presidência da Câmara Nome foi anunciado na sede do partido, liderada pelo presidente dos Republicanos e atual vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 12h26 (Atualizado em 29/10/2024 - 12h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Republicanos oficializa Hugo Motta como candidato Marina Ramos / Câmara dos Deputados - 29/10/2024

A executiva nacional do partido Republicanos oficializou nesta terça-feira (29) a candidatura do deputado Hugo Motta (PB) à presidência da Câmara dos Deputados. A iniciativa foi apoiada pelo presidente da legenda e atual vice-presidente da Casa, Marcos Pereira (SP), que busca emplacar Motta como sucessor de Arthur Lira (PP-AL). Segundo Pereira, o candidato “representa o nome capaz de agregar todas as forças políticas da Câmara dos Deputados para fortalecer a agenda legislativa e enfrentar os desafios que o Brasil tem pela frente”.

“Os 44 deputados do Republicanos estarão nessa jornada de construção para somar apoios que unifiquem a Casa em prol de um país cada vez mais forte, pujante e desenvolvido”, completou Pereira.

Hugo Motta é o primeiro a lançar oficialmente sua candidatura na disputa pela chefia da Mesa Diretora da Câmara. Durante a oficialização de sua candidatura, o deputado alegou que o Republicanos não teria conseguido construir a candidatura se não tivessem uma bancada forte. “Nós vamos ter uma responsabilidade ainda maior de imprimir a marca dos Republicanos, que é uma marca de compromisso com o futuro do Brasil.”

Motta foi indicado por Marcos Pereira a Lira como uma alternativa a Elmar Nascimento (União-BA), candidato que enfrenta resistências do governo. O deputado do Republicanos já conta com o apoio do líder do PT, Odair Cunha (PT-MG), e recebe acenos favoráveis de partidos da base governista, como PSB e PDT. Mais cedo, Lira oficializou o apoio a Motta.

‌



Além de Elmar Nascimento, líder da terceira maior bancada da Casa, Motta também disputa com o líder do PSD, deputado Antônio Brito (PSD-BA). Ambos eram os principais candidatos até a entrada de Motta, que marcou uma nova aliança para tentar uma adesão à candidatura do republicano suficiente para elegê-lo em primeiro turno. Os três partidos juntos reúnem 104 votos.

O evento de lançamento ocorreu na sede nacional do Republicanos, com a presença de Marcos Pereira e outros membros da bancada.

‌



Apoio de Arthur Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta terça-feira (29) o apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) para sucedê-lo no comando da Casa a partir de 2025. Ao lado de Motta e do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), que renunciou à própria candidatura, Lira formalizou a escolha.

“Declarar apoio a Hugo Motta nesse momento é minha contribuição pessoal à convergência, para que sigamos com uma Câmara dos Deputados atuante, propositiva, firme em defesa das prerrogativas do Parlamento, da democracia e do Brasil”, afirmou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Arthur Lira já havia dado sinais de apoio a Motta em encontros com lideranças, incluindo o aniversário do deputado, onde reuniu importantes aliados. Motta também acompanhou Lira em eventos recentes, como a festa de 80 anos do ex-senador Jader Barbalho (MDB), no Pará.

Além dos apoios oficializados, a candidatura de Hugo Motta deve ser uma das primeiras a ganhar adesão oficial do PL, enquanto outras legendas também são esperadas para se posicionar. A eleição para a presidência da Câmara está marcada para fevereiro de 2025, e o respaldo de Lira fortalece a base de Motta.

Quem é Hugo Motta

Aos 34 anos, Hugo Motta é médico e deputado federal eleito pela Paraíba. Se eleito, será o presidente mais jovem da Câmara desde a redemocratização, superando Aécio Neves, que assumiu o cargo aos 41 anos em 2001. Conhecido por sua habilidade de articulação, Motta já presidiu a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a Comissão de Privatização da Eletrobras e a CPI da Petrobras.

Durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, foi visto como um aliado e, atualmente, mantém alinhamento com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, votando com o Executivo na maioria das ocasiões.

O apoio de Lira representa uma vantagem significativa para Motta, que agora precisa consolidar alianças e buscar mais adesões. Além dele, outros deputados se mantêm na disputa pela presidência da Câmara, incluindo Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA).

Elmar era visto inicialmente como o favorito de Lira, mas enfrenta resistências internas. Já Antonio Brito, que teve apoio do Palácio do Planalto em determinado momento, também perdeu força.