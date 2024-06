Brasília |Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília

Paulinho da Força é eleito presidente do Solidariedade após afastamento de Eurípedes Deputado licenciado retorna à presidência do partido quase dois anos depois de deixar o cargo; antecessor se entregou à polícia

Paulinho da Força foi presidente do Solidariedade por nove anos (Billy Boss/Câmara dos Deputados - 03.08.2022)

O Solidariedade elegeu nesta segunda-feira (17) Paulinho da Força (SP) como presidente do partido. Segundo nota, o nome foi escolhido por unanimidade pela Executiva Nacional. O texto diz que a escolha do deputado licenciado reflete confiança na “capacidade de liderar a legenda de acordo com os pilares ideológicos”.

Paulinho da Força figurava como vice-presidente da sigla, que tinha liderado entre outubro de 2013 e novembro de 2022. O antecessor do parlamentar era o político goiano Eurípedes Júnior. No último sábado, Júnior se entregou à PF (Polícia Federal) depois de passar três dias foragido.

Além dele, outras seis pessoas foram presas em operação da PF que investiga desvios de pelo menos R$ 36 milhões dos fundos partidário e eleitoral do antigo Pros (Partido Republicano da Ordem Social).

O partido, então comandado por Eurípedes Júnior, teria sido utilizado por uma suposta investigação criminosa para lavagem de dinheiro, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica eleitoral e apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral, de acordo com relatório da PF.