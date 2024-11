PF investiga venda de decisões judiciais por desembargadores na Justiça de Mato Grosso do Sul Sete desembargadores são alvos da investigação; ao todo, 44 mandados de busca e apreensão foram cumpridos Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 24/10/2024 - 08h58 (Atualizado em 24/10/2024 - 14h10 ) twitter

Sete desembargadores são investigados PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) investiga o envolvimento de desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul na venda de decisões judiciais. A operação Ultima Ratio, deflagrada nesta quinta-feira (24), investiga sete desembargadores, sendo cinco ainda na ativa e dois recém aposentados. O objetivo da polícia é investigar possíveis crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, estão sendo cumpridos 44 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em Campo Grande (MS), Brasília (DF), São Paulo (SP) e Cuiabá (MT).

A ação conta com 220 policiais e tem o apoio da Receita Federal. A medida é um desdobramento da operação Mineração de Ouro, deflagrada em 2021, quando foram apreendidos materiais com indícios de venda de decisões judiciais.

Afastamento dos servidores

O STJ determinou o afastamento das funções públicas dos servidores investigados, assim como a proibição de acesso às dependências de órgãos públicos relacionados, a vedação de comunicação com pessoas investigadas.