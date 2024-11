‘Plataforma importantíssima’, diz Alckmin sobre programa voltado para capacitar empreendedores EducaSIMPI, desenvolvido pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria, contará com cursos exclusivos focado para empresas Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 29/11/2024 - 17h01 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h01 ) twitter

Vice-presidente participou do evento nesta sexta-feira Tomaz Silva/Agência Brasil - arquiv

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou nesta sexta-feira (29) do evento de lançamento da expansão do Sindicato da Micro e Pequena Indústria (SIMPI) . Na cerimônia, Alckmin comentou sobre os investimentos e avanços na indústria brasileira, ressaltando, ainda, a criação da plataforma EducaSIMPI. Segundo ele, o programa será “importante” para ajudar as pequenas empresas.

A EducaSIMPI é uma plataforma que usa inteligência artificial e tem por objetivo “capacitar empreendedores com cursos exclusivos e voltados para o desenvolvimento de empresas formalizadas e informais”. “Plataforma importantíssima, ajudando o empreendedorismo, e veio na hora certa. A gente vê uma nova geração que quer empreender e aí a plataforma vai ajudar muito as pequenas empresas”, disse Alckmin.

Segundo a Simpi, o objetivo da expansão é apoiar a formalização de 20 milhões de pequenos negócios informais até 2025, promovendo inclusão social e econômica. A ideia é atuar ativamente para apoiar a formalização de empreendedores de pequenos negócios informais, com inclusão social, econômica e sustentável. Até junho do ano que vem, o sindicato mandará 3.000 consultores a campo para orientar MEIs.

Alckmin citou, ainda, a criação da nova indústria Brasil, uma política industrial com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento nacional até 2033. O plano de ação conta com R$ 405,7 bilhões de recursos públicos. Até o momento, o setor privado anunciou R$ 1,7 trilhão para as medidas.

O evento também contou com a participação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que comentou sobre o uso da inteligência artificial na indústria da inovação. “Todas as inovações são sempre muito bem-vindas para a sociedade, o problema é a gente conseguir determinar para quem, para que e a serviço de quem ela está”, concluiu.

Expansão

O SIMPI planeja expandir sua representação internacional de 4 para 20 países, fortalecendo parcerias e convênios. Com 35 anos de atuação, a instituição defende as micro e pequenas empresas brasileiras e os MEIs, e produz o “Indicador Nacional de Atividade da Micro e Pequena Indústria”, em parceria com a Datafolha.