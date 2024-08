Polícia do DF prende oito pessoas por grilagem de terras em Sobradinho Agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão; grupo atuava no Condomínio Mansões Bougainville Brasília|Do R7, em Brasília 09/08/2024 - 09h20 (Atualizado em 09/08/2024 - 09h20 ) ‌



Polícia cumpriu oito mandados de prisão temporária PCDF/Divulgação - 09.08.

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira (9) oito mandados de prisão temporária contra um grupo envolvido com grilagem de terras. Os agentes também cumpriram 12 mandados de busca e apreensão. O grupo é investigado por associação criminosa, parcelamento irregular do solo, dano ambiental, lavagem de capitais, extorsão, apropriação indébita, falsidade ideológica e estelionato.

A atuação dos investigados era realizada no Condomínio Mansões Bougainville, situado na Rodovia DF 440, à altura do Km 08, na região dos lagos de Sobradinho. O local é uma área rural com muitos olhos d’água, com presença de solo hidromórfico, que passam por períodos de alagamentos e secagem natural, além de veredas, buritis, campos de murundus e formação de pequenas lagoas.

O espaço está na Área de Proteção Ambiental da Bacia do rio São Bartolomeu e contém diversas áreas de preservação permanente em seu interior. Desde 2012, a área vem sendo objeto de crimes ambientais e de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e já foi objeto de diversas operações da Polícia Civil, da DF Legal e do Ibram.

As buscas foram realizadas nas cidades de Sobradinho, Jardim Botânico, Lago Sul, Riacho Fundo, Vicente Pires, Águas Claras e Brazlândia. A operação contou com o apoio de 75 policiais. Caso condenados, os investigados podem cumprir penas que variam de 8 a 42 anos de prisão.