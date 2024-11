Polícia Federal cumpre oito mandados contra grupo que invadiu sistemas do Incra Mandados de busca e apreensão são cumpridos no Maranhão e em São Paulo nesta quinta-feira Brasília|Do R7, em Brasília 31/10/2024 - 08h28 (Atualizado em 31/10/2024 - 08h28 ) twitter

Mandados foram cumpridos no Maranhão e em São Paulo PF/Divulgação -

A PF (Polícia Federal) cumpre oito mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de invadir sistemas do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Os mandados foram cumpridos nesta quinta-feira (31) em Jales (SP), Imperatriz (MA) e Açailândia (MA). As investigações da chamada Operação Shadowland começaram depois de servidores do Incra detectarem acessos indevidos aos sistemas internos e comunicarem a invasão à Polícia Federal.

Os criminosos utilizavam certificados digitais ideologicamente falsos, emitidos em nome de funcionários do Instituto e particulares, para obter acesso aos sistemas. Ao perceber a invasão, no entanto, os servidores do Incra modificaram os protocolos de acesso e impediram novas entradas dos criminosos no sistema.

A Polícia Federal contou com a colaboração do próprio Incra e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, órgão gestor dos certificados digitais da ICP-Brasil. Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificado e falsidade ideológica.