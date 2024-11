Polícia Federal prende foragido condenado por envolvimento em atos extremistas do 8 de Janeiro Homem estava foragido desde abril, quando fugiu para a Argentina; ele foi localizado em Cascavel ao retornar ao Brasil Brasília|Do R7, em Brasília 11/11/2024 - 07h21 (Atualizado em 11/11/2024 - 07h35 ) twitter

Invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro Joedson Alves/Agencia Brasil - 8.1.2023

A Polícia Federal prendeu em Cascavel (PR), na tarde de sábado (9), um homem condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por ter participado dos atos extremistas do 8 de Janeiro, em Brasília. A corporação não divulgou a identidade do condenado.



O homem estava foragido desde abril deste ano, quando fugiu para a Argentina. Ele foi localizado pelas forças de segurança em Cascavel ao retornar para o Brasil. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal de Cascavel.

O STF já condenou 265 pessoas por envolvimento nos atos de extremistas que depredaram as sedes dos três Poderes em Brasília. As penas variam de 12 a 17 anos de prisão.

Os prejuízos materiais causados pelos vândalos passam dos R$ 22 milhões, segundo o governo federal. Os vândalos picharam paredes, quebraram vidros, incendiaram carpetes, danificaram obras de arte e furtaram objetos em exposição. Algumas esculturas e móveis históricos não foram recuperados e não podem ser repostos.

