Pablo Marçal é indiciado pela Polícia Federal por uso de documento falso

Pablo Marçal , candidato do PRTB derrotado nas eleições da prefeitura de São Paulo, foi indiciado pela Polícia Federal por uso de documento falso. Marçal apresentou um laudo falso contra o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, no dia 4 de outubro. O documento dizia que Boulos era usuário de drogas. Pablo Marçal prestou depoimento, nesta sexta-feira (8), na Superintendência Regional da PF de São Paulo. Ele negou qualquer envolvimento no episódio e disse que o suposto documento foi postado pela equipe dele. No dia 7 de outubro, a perícia da PF concluiu que a assinatura do médico era falsa.