Polícia Federal prende quarto suspeito de participar do assalto ao Aeroporto de Caxias do Sul Homem foi localizado no município de Torres (RS) e conduzido a Porto Alegre na tarde desta segunda-feira (24)

Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 24/06/2024 - 20h59 (Atualizado em 24/06/2024 - 20h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share