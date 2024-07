Polícia Militar do Distrito Federal salva cinco bebês engasgados em 13 dias Corporação afirma que resposta rápida é ‘fundamental’ para salvar vidas Brasília|Do R7, em Brasília 25/07/2024 - 19h10 (Atualizado em 25/07/2024 - 19h27 ) ‌



PMDF registrou 11 salvamentos no ano Geovana Albuquerque/Agência Brasília - Arquivo

A PMDF (Polícia Militar do DF) realizou cinco salvamentos de bebês que estavam engasgando entre 12 de julho e esta quarta (24). A corporação afirma que registrou 11 incidentes do tipo desde o começo do ano, mas que o número real pode ser maior. No dia 12, policiais do 24º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram abordados pelos pais de um bebê de seis meses de vida, no Varjão. Os agentes realizaram manobras de desobstrução e conseguiram restabelecer os sinais vitais da criança, que foi atendida depois pelo Corpo de Bombeiros.

Uma semana depois, um recém-nascido se engasgou com uma substância líquida e pessoas no local acionaram policiais. O caso aconteceu por volta de 20h30 no Arapoanga. O bebê não conseguia respirar e estava começando a ficar roxo. Os agentes realizaram as manobras de salvamento de dentro da viatura, enquanto se deslocavam para um hospital. O recém-nascido recebeu atendimento médico e ficou em observação.

A PMDF afirma que a resposta rápida dos agentes foi “fundamental para salvar a vida do recém-nascido”. “Saber executar uma técnica simples pode salvar vidas em casos de engasgo, fazendo a diferença entre a vida e a morte”, completa.

No dia seguinte, no Incra 06, uma viatura em patrulhamento foi interceptada por um carro com três mulheres e um bebê, de aproximadamente 14 meses, que estava engasgado, com episódios de desmaio e não conseguia respirar. Os policiais militares realizaram as manobras enquanto levavam o bebê para o HRBR (Hospital Regional de Brazlândia), mas ele ainda desmaiou duas vezes no caminho. A criança ficou em observação, com quadro estável.

Nesta segunda-feira (22), agentes do 10º BPM, que foram acionados por pessoas durante a patrulha, salvaram uma bebê de três meses que engasgou com leite materno no Sol Nascente. Na quarta-feira (24), em Samambaia, uma mãe levou a filha recém-nascida que estava engasgada na 26ª Delegacia de Policia. Uma equipe de policiais militares estava no local registrando uma ocorrência e realizou as manobras na menina, que voltou a respirar e foi encaminhada para o hospital.

O sargento Augusto Henrique, do Corpo de Bombeiros, explica que é importante que pais tenham conhecimento das manobras de desobstrução e mantenham a calma em caso de emergências. Ele afirma, ainda, que é preciso se certificar se a criança está parcialmente engasgada — se ainda consegue emitir sons e respirar — ou se está totalmente obstruída.