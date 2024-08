Presidente da Fecomércio-DF anuncia criação de mais três unidades do Sesc na capital Primeira unidade será entregue em setembro deste ano; outras duas unidades estão previstas para 2025 Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 14h17 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h49 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

José Aparecido fez anúncios em almoço-debate Lide Fecomércio/Divulgação - 05.08.

O presidente da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal), José Aparecido, anunciou nesta quinta-feira (8) que deve abrir mais três unidades do Sesc (Serviço Social do Comércio) na capital do país. Para este ano, está prevista a inauguração de uma unidade na Asa Norte, e ao longo de 2025 outras duas devem ser abertas no Núcleo Bandeirante e no SIA (Setor de Indústria e Abastecimento). A declaração foi feita em almoço-debate Lide, evento que reúne líderes empresariais para debater avanços e oportunidades de negócios em Brasília.

“Temos muita coisa boa sendo feita, temos bons números ao longo dos últimos três anos e temos ainda mais para fazer pela população. O Fecomércio tem conseguido ficar mais perto de todos e ajudar a população, mostrando para o empresariado onde eles aplicam o seu dinheiro. Temos também quatro obras grandes da CNC [Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo] para o DF”, disse.

As obras da CNC foram anunciadas no começo do ano pelo presidente da entidade, José Roberto Tadros, e consistem na construção de um hotel e de um restaurante no Setor Hoteleiro Norte, um hospital na L2 Sul e um Centro de Distribuição no SIA.

Durante o almoço-debate desta quinta, José Aparecido também divulgou as novas projeções de um acordo assinado nesta semana entre o Senac, a Secretaria de Educação e a Câmara Legislativa que vai aumentar o número de alunos do ensino médio matriculados no Programa de Cursos Técnicos que garante diploma profissional para os estudantes. Atualmente, são 3,2 mil alunos beneficiados, e a meta é chegar a 10 mil até 2027.

Publicidade

O presidente da Fecomércio também disse que a previsão é que a nova unidade do Senac comece a funcionar em março do ano que vem no Setor Comercial Sul, como parte do planejamento de revitalização da região.

O Centro de Educação Profissional será dividido em duas unidades: a primeira focada na promoção de saúde, bem-estar e segurança, e a outra voltada para gastronomia e turismo. Segundo José Aparecido, a estimativa é que cerca de 5 mil alunos frequentem o espaço diariamente a partir da abertura.

Publicidade

Parceria positiva

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), esteve presente no almoço desta quinta e afirmou que desde 2019 tem uma parceria que traz bons resultados com o Sistema S. “A CNC e a Fecomércio estão fazendo um investimento muito grande aqui no Distrito Federal. É mais de R$ 1 bilhão em obras que eles estão entregando para a nossa cidade. É um presente o que eles vêm fazendo para todos”, disse.

Ibaneis comentou, por exemplo, que a inauguração da Casa de Chá na Praça dos Três Poderes, fruto dessas parceiras, é um sucesso. “Durante um mês de abertura, já foram mais de 15 mil pessoas que frequentaram a Casa de Chá. Então, são só coisas boas que o Sistema S tem trazido para o DF”, disse.

Publicidade

Empresário e um dos organizadores do evento, Paulo Octávio afirmou que o diálogo entre setor produtivo e o governo é fundamental para o desenvolvimento da cidade. “Tem que haver sinergia entre o setor produtivo e o governo. E essa sinergia tem sido constante aqui no Lide, onde levamos ao governo as preocupações do setor produtivo e da sociedade civil organizada”, ressaltou.

Paulo Octávio acrescentou que, atualmente, são ao menos 300 mil pessoas vinculadas ao comércio no DF. “Se somarmos a prestação do serviço, vamos chegar a quase 600 mil pessoas envolvidas nesse segmento. Por isso, a Fecomércio tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da capital federal”, afirmou.