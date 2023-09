Príncipe que deu joias a Bolsonaro desmarca encontro com Lula Segundo o governo brasileiro, Mohammad bin Salman cancelou reunião com o presidente brasileiro após ‘situação de urgência’ Príncipe que deu joias a Bolsonaro desmarca encontro com Lula

A- A+

Mohammad bin Salman conversaria com Lula na Índia Courtesy of Saudi Royal Court via REUTERS/30.5.2019

O príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, cancelou um encontro que teria neste sábado (9) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Nova Déli, na Índia, durante o encontro da cúpula do G20 — grupo das 19 maiores economias do mundo e União Europeia. De acordo com o governo brasileiro, a delegação do príncipe saudita alegou uma “situação de urgência” e desmarcou a reunião. Mohammad bin Salman foi quem mandou presentear o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com joias milionárias que não foram declaradas à Receita Federal. Eles se tornaram alvo de uma investigação.

Esta é a segunda vez no ano que Lula e o príncipe saudita têm um encontro frustrado. Em junho, durante visita a Paris, Lula cancelou a presença em um jantar oferecido por Mohammad bin Salman. Na época, o presidente alegou desgaste físico por causa da sequência de compromissos na capital francesa.

Apesar disso, Lula afirmou em entrevista à imprensa que orientaria o Itamaraty a convidar o príncipe saudita para visitar o Brasil. "Eu sabia que havia uma proposta de reunião com o príncipe da Arábia Saudita, que queria discutir investimentos no Brasil. Quero conversar com todas as pessoas que querem fazer investimento no Brasil, porque quero saber qual a qualidade do investimento", disse o presidente na ocasião.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

"Não tive condições de participar da reunião e vou pedir que o Itamaraty o convoque para ir ao Brasil discutir negócios com empresários brasileiros. Se a Arábia Saudita tiver interesse em investir, o Brasil terá interesse em conversar com quem quer que seja que eles mandem conversar", acrescentou Lula.