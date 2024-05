Professora é homenageada por ensinar matemática de maneira lúdica no Distrito Federal

Alto contraste

Kenia Holanda foi recebeu medalha por ensino lúdico (Reprodução/Agência Brasília - Arquiv)

A professora da rede pública do Distrito Federal, Kenia Holanda, recebeu uma medalha de mérito da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci) por ensinar matemática de maneira lúdica para os estudantes. Atualmente, Kenia atua nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, no Centro de Ensino Fundamental 04 de Ceilândia.

A professora, em suas aulas, integra a matemática ao cotidiano dos estudantes. Segundo ela, a proposta é ir além do conteúdo regular, mostrando o conhecimento de forma transversal e inovadora, para estimular os estudantes a perceberem as relações dos conteúdos com a vida.

Para Kenia, a estratégia melhora a formação dos alunos, pois permite um pensamento crítico e criativo. A professora também montou alguns projetos no Centro de Ensino Fundamental 04, como a construção de uma horta com atividades pedagógicas, a utilização do laboratório de informática utilizando games e ferramentas de criação, e a realização de oficinas no laboratório de matemática.

alunos aprendem matemática de forma lúdica (Reprodução/ Agência Brasília - Arquivo)

A professora relata que desde criança se interessava pela matemática. “Cresci admirando a área de exatas, sempre me sentindo atraída pelos desafios, a lógica e a clareza que a matemática proporciona”, diz. No caminho da docência, ela afirma que alguns exemplos familiares serviram de inspiração. “Tive o exemplo na família do meu pai, professor de matemática, e do meu tio Nelson, professor de biologia. Tenho enorme admiração por ambos”, afirmou.

Para a professora, o propósito da educação é transformar vidas. “É inspirador ver a determinação e a vontade de superação que muitos deles (estudantes) possuem. Saber que posso contribuir para mudar a realidade da vida de algum deles é uma realização imensa como professora.” afirma.

A Secretaria de Educação do DF também elogiou o trabalho da professora. “O reconhecimento da professora ressalta a relevância de investimentos em metodologias ativas e projetos educativos que aproximam os alunos do conhecimento de maneira prática e envolvente, preparando-os para os desafios futuros com uma visão crítica e criativa”, afirmou a pasta.