TJDFT doa livros ao sistema prisional do DF para ajudar na redução de pena de presos Leituras de obras podem diminuir quatro dias do tempo previsto para a prisão; ao todo, 12 livros podem ser lidos por ano

Alto contraste

A+

A-

Obras faziam parte de acervo do Tribunal (Iasmim Albuquerque/R7)

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) anunciou nesta quarta-feira (29) que vai doar 7.375 livros para a Seape-DF (Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal). A doação vai servir para a capacitação profissional, reinserção social e redução de pena de presos.

A titular da Vara de Execuções Penais do DF, Leila Cury, explicou que iniciativa da doação se deu pelo volume de obras e pela falta de espaço do tribunal. As obras são jurídicas e faziam parte dos miniacervos instalados nos fóruns do TJDFT.

Do total de obras doadas, o presídio selecionará os títulos que ajudarão nas penas do detentos. “A distribuição dos livros passará por uma equipe de pegadogos que listará as obras adequados para cada situação de educação de preso. A escolha pela leitura será feita pelo próprio detento”, afirmou Leila.

De acordo com o secretário de Adiministração da Seape, Wenderson Souza e Teles, os livros serão muito úteis para a ressocialização. “Eu vejo a ressocialização com um dos grande pilares ao combate do crime organizado. A única forma de tirar esses reducandos do crime organizado é dando a oportunidade para essas pessoas quando saírem de lá, terem uma vida diferente”, disse.

Publicidade

De acordo com o 1º vice-presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinat, os presos podem ler até 12 livros por ano. Para cada obra, a pena é reduzida em quatro dias.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro