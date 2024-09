Programa que oferece exames e consultas para a população do DF chega a Samambaia Saúde Mais Perto do Cidadão oferece exames de imagem como mamografia e eletrocardiograma e também atendimento médico Brasília|Do R7, em Brasília 04/09/2024 - 13h16 (Atualizado em 04/09/2024 - 13h16 ) ‌



Carreta da Saúde atende população em Samambaia Renato Alves/Agência Brasília -

A partir desta quarta-feira (4) a população de Samambaia terá acesso aos serviços do Saúde Mais Perto do Cidadão, programa do governo do Distrito Federal, com investimento de emendas parlamentares. Serão quatro dias de atendimentos médicos, com consultas e exames gratuitos em várias especialidades para reforçar as ações de saúde pública. O serviço funcionará das 8h às 17h, na QN 301, no Complexo Cultural da cidade, até o próximo sábado (7).

Os atendimentos oferecidos incluem clínica médica, nutrição, psicologia, serviço social, ginecologia, nefrologia, cardiologia, endocrinologia, urologia e mastologia, além de exames de eletrocardiograma, mamografia, ultrassonografia e oftalmologia.

Os serviços podem ser procurados espontaneamente pelo próprio usuário. Para ser atendido, basta levar documentos para o cadastro no sistema (Carteira de Identidade, CPF e cartão do SUS) e disponibilizar um número de telefone para contato. Desde o lançamento do programa, já foram atendidas mais de 17 mil pessoas, no Sol Nascente, a primeira região administrativa que recebeu as carretas da saúde.

O programa atua com emendas parlamentares do deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos), que destinou cerca de R$ 20 milhões para a iniciativa.

Saúde Mais Perto do Cidadão em Samambaia