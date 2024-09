Câmara Legislativa do DF aprova reajuste de 15% para técnicos de enfermagem Valor será pago em três parcelas iguais e sucessivas, a partir de outubro deste ano Brasília|Do R7, em Brasília 04/09/2024 - 09h13 (Atualizado em 04/09/2024 - 09h13 ) ‌



Reajuste foi aprovado em sessão desta terça Carolina Curi / Agência CLDF - 03.08.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou nesta terça-feira (4) o reajuste de 15% aos técnicos de enfermagem. O valor será pago em três parcelas iguais e sucessivas, a partir de outubro deste ano. A medida foi aprovada por unanimidade pelos 14 deputados presentes, em dois turnos e com redação final. Com a alteração prevista na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o governo do DF terá autorização para incluir novas medidas no orçamento.

Técnico de enfermagem, o distrital Jorge Vianna (PSD) comemorou a conquista no que definiu como “um dia de festa”. Ele aproveitou para agradecer ao sindicato e aos servidores “que mostraram a força da categoria: a maior da saúde no DF”.

A deputada Dayse Amarilio (PSB) também ressaltou a importância da conquista e aproveitou para reivindicar avanços em outras carreiras da saúde. “Se a enfermagem fosse remunerada pelo que entrega, seriam os profissionais mais bem pagos do Brasil” justificou, enquanto pediu por mudanças para os enfermeiros, que atualmente estão paralisados.

Outras categorias

A Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital) também foi contemplada no projeto nº 1.266. Neste caso, trata-se de uma permissão para realizar concurso público e nomear aprovados, com 89 cargos de nível superior e 31 do nível médio.

‌



Parlamentares também acataram a criação da gratificação por habilitação em regulação de serviços públicos da Adasa (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF).

Por fim, o PL beneficiou servidores da Cultura, com a previsão de reestruturações para músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro do DF e para a carreira de atividades culturais. “Agora nossa luta é para que o governo abra concurso para essas áreas”, disse o distrital Fábio Felix (Psol).