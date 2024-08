Reforma Tributária é prioridade absoluta e deve ser concluída até o fim do ano, diz Padilha Ministro falou sobre expectativas do governo na relação com o Congresso Nacional para o segundo semestre de 2024 Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 26/08/2024 - 23h43 (Atualizado em 26/08/2024 - 23h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na saída da reunião, Padilha celebrou resultados econômicos do país nos últimos dias Gil Ferreira/Ascom SRI - 26.08.2024

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou a jornalistas sobre as prioridades do governo federal em relação ao poder Legislativo para o segundo semestre deste ano. “A prioridade absoluta do governo é que a Reforma Tributária esteja concluída a sua no final do ano”, disse. A conversa ocorreu após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e líderes da base na Câmara dos Deputados e no Senado Federal nesta segunda-feira (26).

“Nós achamos que é muito importante para o legado dos presidentes das duas casas o protagonismo que o Congresso Nacional vem tendo, e para a economia brasileira, né? Para acelerar ainda mais investimentos, tranquilizar ainda mais os empresários, que se conclua a reforma tributária para que no próximo ano já possa começar o Ministério da Fazenda a tomar todas as medidas desse processo de transição”, disse.

Padilha celebrou resultados econômicos do país nos últimos dias. “Hoje batemos mais um recorde [na Bolsa de Valores], superando os patamares que já tínhamos batido nas duas últimas semanas, mas também a expectativa muito positiva em relação aos dados de crescimento de emprego. O fato de o Brasil estar conseguindo consolidar um ciclo que vai garantir um crescimento de mais de 2% ao ano nesses quatro anos do presidente Lula. Inflação com meta controlada é redução de desemprego, aumento do crescimento”, reforçou.

O ministro disse que a reunião estreitou laços entre o poder Legislativo e o Executivo. Segundo ele, o presidente Lula agradeceu a colaboração dos congressistas. “O governo incorporou todas as propostas foram apresentadas pelo Senado e colocou no relatório também medidas que dão força de lei, esforço ao esforço do governo do presidente Lula está fazendo de redução de crescimento de despesas”, colocou.