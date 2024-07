Ronaldinho Gaúcho participa de jogo beneficente no DF para ajudar vítimas das chuvas no RS Jogo da Alegria será realizado no dia 28 a partir das 15h; toda a renda será destinada ao estado sulista

Ronaldinho Gaúcho participa de ação solidária CBF/Reprodução -

O Estádio Valmir Campelo Bezerra, conhecido como Bezerrão, no Gama, vai receber o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho em um evento beneficente para as vítimas atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O jogo vai acontecer no próximo dia 28, a partir das 15h, na quarta edição do Jogo da Alegria. A venda de ingressos será feita no site Central dos Eventos (acesse aqui), em valores que variam de R$ 10 a R$ 50.

O valor da entrada depende do setor e do benefício da meia-entrada do usuário. Como não haverá ponto de arrecadação de alimentos, o público deverá adquirir o ticket solidário no valor de R$ 15. Toda a renda será enviada ao Rio Grande do Sul.

Para o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, o Jogo da Alegria vai impulsionar o sentimento de solidariedade no público brasiliense, além de marcar uma nova fase do Estádio Bezerrão.

“Ao unirmos duas paixões, como a do futebol e da solidariedade, estamos abrindo portas para o apoio à recuperação e reconstrução das comunidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Para a Secretaria de Esporte e Lazer, é uma satisfação receber esse projeto, que fará uma diferença real na vida das pessoas que estão em momentos de crise”, diz

O Jogo da Alegria é realizado pela produtora Carla Marques e pelo grupo Assis Moreira. A organização alerta que somente com a apresentação do ingresso de entrada e do ticket solidário (no valor de R$ 15) será possível a entrada no evento.

Sobre o Jogo da Alegria

Reconhecido como o maior evento solidário esportivo do Brasil, desde a sua edição inaugural, em 2019, o Jogo da Alegria reuniu em três edições mais de 100 mil pessoas e mais de 120 toneladas de donativos, que proporcionaram auxílio a milhares de famílias carentes.