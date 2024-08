Sabatina de indicados ao Banco Central pode ocorrer durante ‘recesso branco’, diz Haddad Trabalhos do Congresso estão em ritmo desacelerado por conta das eleições de outubro; Lula precisa indicar presidente e dois diretores do BC Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 22/08/2024 - 18h54 (Atualizado em 22/08/2024 - 19h01 ) ‌



Lula já tem nome 'em mente', diz Haddad Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda - 13.6.2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (22) que as sabatinas dos indicados ao Banco Central podem ser feitas pelo Senado durante o “recesso branco”. Além do comandante da instituição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa apontar dois diretores para assumir as áreas de regulamentação e administração do banco. Os mandatos dos atuais ocupantes dos cargos, entre eles o presidente do BC, Roberto Campos Neto, terminam em 31 de dezembro deste ano. Lula critica com frequência a atuação de Campos Neto na condução do banco.

Oficialmente, os trabalhos do Senado foram retomados no início de agosto, mas, por meio de acordo entre os partidos, algumas semanas serão de trabalho semipresencial até outubro, por conta das eleições municipais — até lá, os senadores devem se dividir entre a atuação no Congresso e em suas bases locais. A avaliação dos nomes apresentados por Lula é feita pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos).

“Tudo está programado para uma conversa entre Senado e Planalto, sobre a possibilidade de fazermos a sabatina durante este processo de recesso branco, exatamente para evitar qualquer tipo de problema com eles”, destacou Haddad, ao afirmar que as tratativas têm sido feitas com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). “Conto com a simpatia do Senado em relação a esse tema”, completou a jornalistas no Ministério da Fazenda.

Segundo Haddad, as três indicações de Lula não serão feitas ao mesmo tempo. “Não necessariamente serão em bloco, pode ser que sim. Se o presidente Lula tiver agenda para conhecê-los, certamente vai, porque ele que vai indicar”, avaliou.

O ministro acredita que Lula já tem “em mente” quem será indicado para substituir Campos Neto no comando do BC. “Ele pediu a indicação dos outros nomes [os dois diretores]”, acrescentou. O atual diretor de política monetária do banco, Gabriel Galípolo, é um dos cotados para assumir a vaga de Campos Neto.