Brasília

Secretaria de Educação do DF lança Programa de Saúde Mental para estudantes nesta sexta Iniciativa une quatro projetos da pasta com foco na valorização da vida, bem-estar e saúde dos alunos

Programa será lançado na sexta

A Secretaria de Educação do Distrito Federal lança nesta sexta-feira (14) um programa voltado para a Saúde Mental dos estudantes. A iniciativa será composta por quatro projetos voltados para o bem-estar, valorização da vida e saúde dos alunos da rede pública de ensino. O principal objetivo é atender as diversas demandas de cada faixa etária de alunos, desde a educação infantil até a Educação de Jovens e Adultos. As inscrições das escolas nos programas podem ser feitas por formulário na internet (veja aqui).

O primeiro projeto é chamado de Acolhendo Corações Jovens, destinado aos estudantes das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio. A iniciativa pretende fortalecer o suporte emocional e psicológico dos alunos. A ação envolve rodas de conversa, palestras com temáticas em saúde mental escolhidas pelos estudantes e acolhimento psicológico.

O programa também vai tratar da Prevenção ao Uso dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar e Tabaco, destinado aos alunos do ensino médio e EJA, para conscientizá-los sobre os riscos do uso de drogas, álcool e tabaco.

A terceira vertente do programa trata do projeto Caminhos para uma Escola promotora de Bem Viver, que atende as escolas que enfrentaram crises ou situações extremas. O objetivo é minimizar os danos e promover a saúde mental dos alunos. O projeto terá escuta ativa, ações de acolhimento e intervenções terapêuticas.

A última ação é chamada de Ciranda do Coração, para estudantes da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. A iniciativa quer desenvolver atividades lúdicas e interativas, com aprendizado colaborativo, desenvolvimento de empatia e respeito mútuo.