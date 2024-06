Segunda parcela do IPTU 2024 começa a vencer nesta segunda no DF Vencimento da 2ª parcela vai até sexta, conforme o número final do imóvel; veja datas

Segunda parcela do IPTU vence nesta segunda (Agência Brasília/Divulgação - Arquivpo)

A segunda parcela do IPTU (Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana) de 2024 começa a vencer nesta segunda-feira (17) no Distrito Federal. A data de vencimento segue o número final da inscrição do imóvel do Cadastro Imobiliário, o chamado dígito verificador. Os vencimentos vão até sexta-feira (21). Já a terceira parcela do imposto começa a vencer no dia 15 de julho.

Coordenador de tributos diretos da Secretaria de Economia, Heber Niemeyer Botelho explica que o imposto é usado para finanças serviços de segurança, saúde e educação para a população do DF.

“Os recursos arrecadados são aplicados em obras de infraestrutura e para a construção de escolas, unidades de saúde e atuação das forças de segurança”, afirma.

Veja datas de vencimento abaixo:

Vencimento IPTU 2024 (Agencia Brasília - Arquivo - Secretaria de Economia)

A Secretaria de Economia estima para este ano arrecadar R$ 1 milhão de proprietários. No ano passado, o valor arrecadado foi de R$ 1.162.084.939,49. A pasta orienta que quem não receber o boleto via Correios, deve emitir o documento no portal da Receita ou pelo aplicativo Economia DF.