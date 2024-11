Segundo sorteio do Nota Legal com R$ 3 milhões em premiações será em 13 de novembro Beneficiários precisam ter cadastro no programa até 4 de setembro e estar em dia com a Receita Federal Brasília|Do R7, em Brasília 30/10/2024 - 13h04 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h41 ) twitter

Sorteio terá transmissão ao vivo Geovana Albuquerque/Agência Brasília

O segundo sorteio do Nota Legal de 2024, com R$ 3 milhões em premiações, será realizado em 13 de novembro, no Distrito Federal. Os beneficiários poderão contemplar bilhetes que variam entre R$ 100 e R$ 500 mil. O evento ocorre às 15h com transmissão pela internet.

Para participar, os beneficiários precisam ter cadastro no Nota Legal até 4 de setembro, estar em dia com a Receita Federal, e possuir pelo menos um cupom fiscal com CPF(Cadastro de Pessoa Física) entre 1° de novembro de 2023 e 30 de abril de 2024.

No início do ano, o programa realizou o primeiro sorteio. Segundo a Secretaria de Economia, 1.021.329 pessoas participaram e 64.675.372 bilhetes foram gerados.

Confira os prêmios que serão sorteados:

1 prêmio de R$ 500 mil; 2 prêmios de R$ 200 mil; 3 prêmios de R$ 100 mil; 4 prêmios de R$ 50 mil 10 prêmios de R$ 10 mil; 30 prêmios de R$ 5 mil; 50 prêmios de R$ 1 mil; 500 prêmios de R$ 200; 12.000 prêmios de R$ 100.

Premiação de R$ 1 milhão

O Governo do Distrito Federal dobrou o prêmio máximo do Nota Legal para 2025. O próximo sorteio distribuirá 12,6 mil prêmios de R$ 100 a R$ 1 milhão, totalizando R$ 3,5 milhões em premiações. A medida foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (30).