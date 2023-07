Silveira ironiza depoimento de Marcos do Val sobre plano de golpe: 'Quem dá ideia pra maluco' Ex-deputado escreveu, do presídio, carta à mão sobre a oitiva do senador a respeito da suposta tentativa de tomar o poder no país Silveira ironiza depoimento de Marcos do Val sobre plano de golpe: 'Quem dá ideia pra maluco'

Carta de Silveira teria sido entregue à esposa Instagram/Reprodução - Arquivo

O ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro Daniel Silveira chamou o senador Marcos do Val (Podemos-ES) de "maluco" em carta sobre o novo depoimento do parlamentar à Polícia Federal a respeito de uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo os dois e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o senador, Silveira disse em uma reunião entre eles que queria gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, com a intenção de invalidar as eleições de 2022.

Na carta, Silveira diz que foi Marcos do Val quem pediu uma reunião com ele, com quem nunca tinha tido contato, "salvo ao acaso no Parlamento". Alega ainda que o senador afirmou que tinha uma informação "muito importante" para passar ao então presidente da República, mas não especificou qual — apenas disse se referir a Alexandre de Moraes.

"Na semana seguinte o levei ao presidente, claro, após avisá-lo que Marcos do Val insistiu muito", relata Silveira. "Durante a famigerada reunião, Marcos do Val apenas elogiou o presidente [Bolsonaro] e disse que lutaria no Senado pelas pautas conservadoras", escreveu.

"O nome do membro do STF sequer foi citado, salvo na ligação de que era sobre Alexandre de Moraes a informação", diz o preso. Ele termina a carta com uma provocação a Do Val: "Quem dá ideia para maluco...".

Prisão

A prisão de Silveira ocorreu em fevereiro deste ano após o descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF. O ex-parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por tentar impedir o funcionamento das instituições democráticas e por coação no curso do processo.

Depoimento de Marcos do Val

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou em depoimento à Polícia Federal, na última quarta-feira (19), que foi insistentemente procurado pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) para conversar sobre um "assunto importante". O parlamentar disse que foi até abordado por Silveira na porta do Senado, e que o ex-parlamentar só dizia: "Salvar o Brasil e ser herói nacional". O depoimento foi concedido no inquérito que apura um suposto plano para a realização de um golpe de Estado no ano passado.

Ainda no depoimento, Marcos do Val disse que acreditou que o ex-presidente queria falar sobre a mudança do parlamentar para o PL e que solicitou encontro com o ministro Alexandre de Moraes "em razão do contexto do momento político radical e extremista" bem como a existência de uma investigação sobre Daniel Silveira por disseminação de fake news.

No encontro, de acordo com o senador, Bolsonaro abordou temas políticos e foi interrompido por Silveira, que supostamente queria gravar Moraes para invalidar as eleições. Do Val disse que o então presidente Jair Bolsonaro apenas ouviu a proposta e não se manifestou.

Além disso, o senador acredita ter sido procurado pelo ex-deputado Daniel Silveira por ter dito em uma audiência no Senado que precisava se retirar pois teria uma reunião com o ministro do Supremo.

"Daniel Silveira ouviu isso e pensou que o declarante e o ministro tivessem uma relação de proximidade", diz trecho do documento.

No meio do depoimento, Do Val disse que, em troca de mensagens com Silveira, o então deputado "mencionou já possuir equipamentos de escuta e transmissão e um carro para captar áudio, mas não referiu de onde viriam esses equipamentos".

Prosseguindo o relato, o senador disse que, após a reunião, ainda no carro, mandou mensagem ao ministro Alexandre de Moraes "reportando o que havia sido proposto por Daniel, pois achou a 'proposta esdrúxula, imoral e até criminal', colocando-se à disposição para encontrar o ministro para dar mais detalhes".

O senador contou também que, como Moraes não respondeu à mensagem imediatamente, procurou de novo o ministro no fim de semana e marcaram um encontro no Salão Branco do Congresso Nacional na semana seguinte. Nessa reunião, Do Val relatou ter dito ao ministro os detalhes da proposta de Silveira — e Moraes afirmou que se tratava de proposta "absurda".

Jair Bolsonaro

Também em depoimento à PF, na semana passada, o ex-presidente Bolsonaro disse que participou de uma reunião com Silveira e Do Val em 2022, mas negou ter discutido planos de golpe.

"Indagado se houve algum plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes ou a prática de algum ato antidemocrático, respondeu que não foi levantado nenhum plano, nenhum ato preparatório, sequer de gravar o ministro Alexandre de Moraes [...] que sempre permaneceu 'dentro das quatro linhas' do texto da Constituição Federal; que inclusive nada foi falado sobre o ministro Alexandre de Moraes", diz a transcrição da oitiva.