Sindicalistas pedem a Lula que leve pauta trabalhista para fóruns internacionais

Lula recebe trabalhadores de diversos países para reunião no Planalto Ricardo Stuckert/PR - 04.12.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira (4) uma comitiva da CSI (Confederação Sindical Internacional), no Palácio do Planalto, em Brasília. No encontro, o grupo pediu que o petista “continue levando a pauta e as questões dos trabalhadores aos fóruns internacionais como as Nações Unidas, o G20 e o BRICS”.

Na reunião, o presidente da CSI, Luc Triangle, destacou que o movimento sindical internacional é o maior do mundo e parabenizou Lula pela atuação na presidência brasileira do G20, o grupo que reúne as principais economias do mundo, e a declaração da cúpula, que versa sobre redução de desigualdades e direitos trabalhistas.

“O seu papel como presidente do Brasil e também o seu papel pessoal não podem ser subestimados”, disse Triangle, de acordo com comunicado divulgado pelo Planalto. Já a representante da AFL-CIO, federação norte-americana do trabalho, cumprimentou o brasileiro pela parceria com o governo de Joe Biden em prol do trabalho decente.

Na comitiva, estavam representantes dos Estados Unidos, Nigéria, Moldávia, Noruega, África do Sul, Japão e Venezuela. “O presidente Lula falou sobre a situação política e o mundo do trabalho no cenário internacional, e citou temas que o Brasil trabalhou com prioridade no G20: a Aliança Global Contra a Fome, e a Pobreza, as mudanças climáticas e a reforma da governança global e do sistema de financiamento dos países mais pobres”, acrescenta o comunicado.