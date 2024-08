SLU completa 63 anos e homenageia servidores da instituição Autarquia pretende expandir Aterro Sanitário de Brasília e alcançar título de capital mais limpa do Brasil Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/08/2024 - 12h30 (Atualizado em 06/08/2024 - 12h30 ) ‌



SLU pretende aumentar índice de limpeza de Brasília Edis Henrique Peres/R7 - 06.08.2024

O SLU (Serviço de Limpeza Urbana) realizou na manhã desta terça-feira (6) cerimônia em comemoração aos 63 anos da instituição. No evento, a autarquia homenageou servidores que dedicaram a vida ao serviço de limpeza urbana. O aniversário da instituição foi comemorado no último sábado (3), mas ao longo deste mês de agosto o SLU vai oferecer uma programação especial aos servidores.

A autarquia também pretende iniciar o novo ano com trabalhos voltados ao aumento da vida útil do Aterro Sanitário de Brasília, planejamento de uma nova e mais moderna Unidade de Recebimento de Entulho, além da expectativa de tornar Brasília a capital mais limpa do Brasil. Atualmente, Brasília está atrás de Curitiba (PR) e Boa Vista (RR).

Para o diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Cardoso de Carvalho, a autarquia tem uma história conectada com a capital do país. “O SLU tem uma história ligada ao nascimento de Brasília. Estamos completando 63 anos e Brasília tem 64 anos. Essa cerimônia que a gente está conduzindo é para na realidade agradecer aos colaboradores, as pessoas que dedicaram a sua vida a essa empresa. Hoje a gente fez homenagem aos colaboradores com 39 anos de serviço prestado, praticamente a vida inteira entregue ao trabalho do SLU”, disse.

Ele acrescentou que a autarquia se orgulha dos seus profissionais, desde os mais humildes até os mais graduados. “E essa celebração foi muito em função disso, no sentido de prestigiar, homenagear e agradecer a todos eles que dedicaram a fazer o SLU uma empresa respeitada pela população e que presta um serviço de excelência”, acrescentou.

Felipe também adiantou que o compromisso do SLU está ligado a transformar Brasília na cidade mais limpa do país. “Hoje a gente ocupa o terceiro lugar, mas a nossa meta e o nosso trabalho vai ser um esforço contínuo para que a gente receba o título da capital mais limpa”, assegurou.

Novos passos

Outra meta no radar do SLU é expandir o Aterro Sanitário de Brasília. Em julho de 2023, a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) cedeu uma área de 67 hectares ao SLU para a continuação do depósito de rejeitos. Instalado em Samambaia, a área em execução atualmente tem vida útil estimada até 2027 e, com a cessão, ganhará mais 20 anos de funcionamento.

A autarquia também trabalha em outra frente, para otimizar a gestão de resíduos da construção civil. Atualmente, a Unidade de Recebimento de Entulho funciona no terreno do antigo lixão da Estrutural. Porém, o SLU contratou, no começo de 2024, uma consultoria especializada para elaborar o projeto executivo da nova Unidade, que será construída em um terreno cedido pela Terracap, próximo ao entroncamento das rodovias BR-060 e DF-180.

A futura unidade está sendo projetada para se estender por uma área de 60 hectares e será voltada para recepção, triagem, processamento e destinação adequada dos resíduos da construção civil produzidos no DF.