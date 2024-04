STF vai julgar se mantém decisão que mandou prender suspeitos de morte de Marielle No julgamento virtual, não há discussão e os ministros votam por meio do sistema eletrônico da Corte

(Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 13.9.2023)

O STF (Supremo Tribunal Federal) vai analisar, nesta segunda-feira (25), se mantém as prisões do deputado federal Chiquinho Brazão, do conselheiro do TCE do Rio Francisco Brazão e o dele gado de Polícia Civil Rivaldo Araujo por serem apontados de serem os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e o motorista dela. O julgamento ocorrerá de modo virtual entre 0h e 23h59 desta segunda-feira.

No julgamento virtual, não há discussão. Os ministros votam por meio do sistema eletrônico da Corte. Se há um pedido de vista, a sessão é suspensa. Quando ocorre um pedido de destaque, o julgamento é reiniciado no plenário físico.

Os três passaram por audiência de custódia conduzidas pelo magistrado instrutor do gabinete do ministro, desembargador Airton Vieira, nesta manhã, na Superintendência da Polícia Federal no Rio. As prisões foram mantidas, e os presos serão transferidos para presídio federal, no Distrito Federal.

Além das três prisões preventivas, foram determinadas outras diligências: busca e apreensão domiciliar e pessoal; bloqueio de bens; afastamento das funções públicas; e outras cautelares diversas da prisão (tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, entrega de passaporte, suspensão de porte de armas), além de apresentação perante o juízo da execução no Rio de janeiro.

Apontados como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão foram presos na manhã deste domingo (24), em uma operação da Polícia Federal, com participação da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Rio de Janeiro. O crime também tirou a vida do motorista Anderson Gomes.