Suspeito de furtar carro é preso depois de parar veículo por dor de barriga Homem estava fazendo as necessidades fisiológicas no compartimento de carga quando foi surpreendido por agentes Brasília|Do R7, em Brasília 23/07/2024 - 18h40 (Atualizado em 23/07/2024 - 19h00 ) ‌



Furgão foi furtado em Ceilândia Reprodução/PMDF - 23.07.2024

A PMDF (Polícia Militar do DF) prendeu nesta terça-feira (23) um homem que dirigia um carro furtado depois dele parar o veículo devido a uma dor de barriga. O homem de 31 anos estava passando mal e fazendo as necessidades fisiológicas no compartimento de carga quando foi surpreendido pelos agentes.

O furgão foi furtado em Ceilândia na segunda-feira (22). Segundo o proprietário, ele deixou o veículo com a chave na ignição, quando retornou, o carro tinha sido levado.

Policiais do 13º Batalhão, de Sobradinho, avistaram o veículo parado fora da via perto do Posto Colorado e encontraram o suspeito no meio do ato. Ele nega ter cometido o crime.

O dono do carro foi notificado e compareceu à 35ª Delegacia de Polícia, de Sobradinho II, onde o veículo e o suspeito foram encaminhados para os procedimentos legais.